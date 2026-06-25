Подготовка к новому отопительному сезону в Хабаровском крае завершена на 30%

Всего в этом году планируется подготовить к зимнему периоду 318 котельных и 65 дизельных электростанций, а также капитально отремонтировать свыше 300 километров сетей. Пока работы завершились на 28 котельных и семи дизельных электростанциях. Кроме того, полностью выполнен ремонт 7 километров теплотрасс, 6,1 километра водопроводов, 4 километров канализации и 53 километров линий электропередачи. Также было промыто и опрессовано 76% теплотрасс и 211 километров сетей. Добавим, что в этом году 13 муниципалитетов Хабаровского края получили на мероприятия по снижению аварийности на коммунальных объектах в общей сложности 169,4 млн рублей из краевого бюджета. Так, в Ванино начался капитальный ремонт теплосети от котельной на улице Гарнизонной до многоквартирных домов.