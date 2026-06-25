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РЖД прорабатывает запуск электропоезда между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре

В Хабаровском крае рассматривается возможность введения нового электропоезда по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Ожидаемое время в пути — 3−4 часа. Новый состав должен дополнить уже существующие поезда, курсирующие между краевой столицей и городом Юности. Вопрос находится на стадии проработки. РЖД изучает востребованность маршрута, оптимальную частоту рейсов и стоимость проезда для пассажиров. Решение о запуске будет.

В Хабаровском крае рассматривается возможность введения нового электропоезда по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Ожидаемое время в пути — 3−4 часа. Новый состав должен дополнить уже существующие поезда, курсирующие между краевой столицей и городом Юности. Вопрос находится на стадии проработки. РЖД изучает востребованность маршрута, оптимальную частоту рейсов и стоимость проезда для пассажиров. Решение о запуске будет принято после комплексной оценки всех факторов.