РЖД прорабатывает запуск электропоезда между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре

В Хабаровском крае рассматривается возможность введения нового электропоезда по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Ожидаемое время в пути — 3−4 часа. Новый состав должен дополнить уже существующие поезда, курсирующие между краевой столицей и городом Юности. Вопрос находится на стадии проработки. РЖД изучает востребованность маршрута, оптимальную частоту рейсов и стоимость проезда для пассажиров. Решение о запуске будет принято после комплексной оценки всех факторов.