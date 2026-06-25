400 тысяч пар фальшивых перчаток: мошенники обманули хабаровские больницы на 6 млн рублей

С апреля 2022 по сентябрь 2023 года осужденные — индивидуальный предприниматель и его работник из Владивостока — приобрели в Приморье перчатки неизвестного производителя без регистрационных удостоверений. Они упаковали их в поддельную тару, скопировав дизайн и товарный знак официального бренда, и продали в больницы Хабаровска, в том числе детские. Всего было сбыто более 400 тысяч пар перчаток. Ущерб лечебным учреждениям и производителю превысил 6 млн рублей. Свою вину подсудимые не признали, заявив, что не знали о происхождении товара. Суд назначил каждому по 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.