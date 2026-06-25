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С администрации Комсомольска взыскали 80 тысяч рублей в пользу ребенка, укушенного бездомной собакой

Летом 2024 года во дворе бездомная собака укусила за ногу ребенка 2016 г.р. Рана была небольшой, но глубокой. Ребенку потребовались медицинская помощь и курс прививок от бешенства. Страх перед собаками у него остался. Центральный районный суд Комсомольска по иску прокурора взыскал с администрации города компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Источник: komcity.

Летом 2024 года во дворе бездомная собака укусила за ногу ребенка 2016 г.р. Рана была небольшой, но глубокой. Ребенку потребовались медицинская помощь и курс прививок от бешенства. Страх перед собаками у него остался. Центральный районный суд Комсомольска по иску прокурора взыскал с администрации города компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Источник: komcity.