С администрации Комсомольска взыскали 80 тысяч рублей в пользу ребенка, укушенного бездомной собакой

Летом 2024 года во дворе бездомная собака укусила за ногу ребенка 2016 г.р. Рана была небольшой, но глубокой. Ребенку потребовались медицинская помощь и курс прививок от бешенства. Страх перед собаками у него остался. Центральный районный суд Комсомольска по иску прокурора взыскал с администрации города компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Источник: komcity.