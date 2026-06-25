На День молодежи в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя

— Для безопасности молодых людей продажа алкоголя будет ограничена с 08:00 до 23:00 в парке Маяковского в переулке Базовом от Яламова до Машинной, на улице Ткачей и в границах улиц Восточной — Большакова — Луначарского — Ткачей, — сообщили в администрации Екатеринбурга.