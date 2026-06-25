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На День молодежи в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя

Праздник пройдет 27 июня с 10:00 до 22:00.

Источник: Комсомольская правда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Дня молодежи. Праздник состоится 27 июня в парке Маяковского. В связи с этим продажа алкоголя будет ограничена.

— Для безопасности молодых людей продажа алкоголя будет ограничена с 08:00 до 23:00 в парке Маяковского в переулке Базовом от Яламова до Машинной, на улице Ткачей и в границах улиц Восточной — Большакова — Луначарского — Ткачей, — сообщили в администрации Екатеринбурга.

Мероприятия ко Дню молодежи начнутся в 10 утра и продлятся до 10 вечера. В течение дня на разных локациях проведут фестивали детского творчества и хореографического искусства, «Екатеринбург — город молодежи», «Гордость России» и другие. Завершится праздник выступлением главного хедлайнера — Burito. Артист выступит в 20:00.