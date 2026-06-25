Последний поезд из Петербурга в Симферополь отправят 28 июня

Всего в Крым и обратно каждый день будут отправлять семь поездов. Остальные рейсы поэтапно отменят в ближайшие две недели. Такие меры вводят для того, чтобы пассажиры, которые планировали поездки в ближайшие дни, могли уехать. А те, кто приобрел билеты в Крым на более дальние даты, успели скорректировать свои планы для дороги.