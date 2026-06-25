Космические пейзажи и радиоволны украсят нижегородскую телебашню

Как отметил ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов, более десяти лет НИРФИ является частью большой научной семьи Университета Лобачевского, чем в вузе искренне гордятся. По его словам, ядро научного коллектива института, созданного в 1956 году, составили известные физики и молодые ученые — выпускники радиофизического факультета Горьковского университета. Их имена стали славой отечественной науки.