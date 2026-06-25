Космические пейзажи и радиоволны украсят нижегородскую телебашню

25 и 26 мая на нижегородской телебашне заработает иллюминация в честь 70-летия Научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ) ННГУ и 45-летия уникальной лаборатории под открытым небом — стенда СУРА. Юбиляры станут героями четвертого выпуска «светового сериала» в рамках партнерского проекта «На волне открытий», посвященного выдающимся учёным ННГУ им. Н. И. Лобачевского и приуроченного к 110-летию вуза и 25-летию РТРС.
Световое панно телебашни украсят динамические изображения, символизирующие радиоизлучение космических объектов и электромагнитные волны. На медиафасаде появится название проекта «На волне открытий» и бегущая строка с фразами о 70-летии НИРФИ и бесконечности научного познания, а также о 45-летии стенда СУРА и его исследованиях атмосферы и космоса.
Как отметил ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов, более десяти лет НИРФИ является частью большой научной семьи Университета Лобачевского, чем в вузе искренне гордятся. По его словам, ядро научного коллектива института, созданного в 1956 году, составили известные физики и молодые ученые — выпускники радиофизического факультета Горьковского университета. Их имена стали славой отечественной науки.
«Нельзя не отметить важность загородных полигонов НИРФИ, например, располагающаяся в 120 км от Нижнего Новгорода стенд СУРА — единственная в России и одна из трех в мире исследовательских установок, позволяющих изучать ионосферу Земли с помощью радиоволн. Результаты исследований открывают новые возможности для улучшения работы радиосвязи, наземных и космических систем», — добавил Олег Трофимов.
Интересные подробности о прошлом, настоящем и будущем НИРФИ и уникальной исследовательской установки СУРА можно найти в изданиях Нижегородского областного информационного центра (НОИЦ), рассказывающих о героях проекта «На волне открытий».
Директор Нижегородского филиала РТРС Вячеслав Ульященко отметил, что в ХХ веке Нижний Новгород получил негласный статус первой отечественной радиостолицы, поскольку именно здесь появилась Нижегородская радиолаборатория — первый научно-производственный кластер. По его словам, традиции НРЛ впоследствии продолжил НИРФИ, а сформировавшаяся в нём нижегородская школа радиофизики стала всемирно известной.
До конца 2026 года проект «На волне открытий» познакомит нижегородцев с выдающимися учёными ННГУ, чьи достижения стали знаковыми для различных научных сфер — радиоэлектроники, кибернетики, истории, лингвистики и химии. Тематические световые шоу будут транслироваться примерно раз в месяц — в особо важные для научного сообщества даты и дни профессиональных праздников.
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