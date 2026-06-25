В Красноярском крае суд лишил отца выплат за погибшего на СВО сына

О том, что парень служил в армии и был мобилизован, его отец не знал, но когда до мужчины дошли слухи о гибели сына, он внезапно решил прервать многолетнее молчание. Мать военнослужащего опасаясь, что бывший муж будет претендовать на выплаты, обратилась за помощью в прокуратуру.