В Красноярском крае суд лишил отца выплат за погибшего на СВО сына

В Большой Мурте прокуратура помогла матери погибшего бойца СВО лишить бывшего мужа прав на соцподдержку.
По данным надзорного ведомства, сын женщины погиб в августе 2025 года при выполнении боевых задач. После развода жительница поселка поднимала ребенка в одиночку. Отец мальчика почти никак не участвовал в его жизни: не интересовался учёбой, здоровьем, увлечениями, не приезжал на родительские собрания. Алименты мужчина платил нерегулярно, зачастую только после вмешательства судебных приставов.
О том, что парень служил в армии и был мобилизован, его отец не знал, но когда до мужчины дошли слухи о гибели сына, он внезапно решил прервать многолетнее молчание. Мать военнослужащего опасаясь, что бывший муж будет претендовать на выплаты, обратилась за помощью в прокуратуру.
Специалисты помогли женщине подготовить исковое заявление. Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал, но вышестоящий суд встал на сторону заявительницы. В итоге отца участника специальной военной операции лишили права на получение федеральных, региональных и страховых выплат, связанных с гибелью сына.
«Суд отметил важную вещь: меры социальной поддержки предназначены прежде всего тем родителям, которые воспитали защитника Отечества, вложили в него силы, заботу и любовь», — прокомментировали ситуацию в прокуратуре.
В настоящее время исполнение судебного решения находится на контроле.
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