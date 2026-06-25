Браконьеры нанесли Ростовской области ущерб свыше 12 млн рублей

По фактам нарушений в рамках операции возбуждено 204 уголовных и 226 административных дел. Изъято 212 ставных сетей и почти 11 тысяч орудий лова. Всю обнаруженную в сетях рыбу, включая особо ценные виды, выпустили обратно в водоемы.