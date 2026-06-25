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«Бензин — 30 литров, дизель — 60»: в Калининградской области ограничивают продажу топлива

В регионе фиксируют существенный рост потребления бензина.

В Калининградской области вводят ограничения на продажу топлива. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём канале в MAX.

«По топливу. Предыдущие дни стали показательными: очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления, почти в два раза! Ограничиваем объём отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе», — сообщил глава региона.

Теперь на заправках крупных топливных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.

Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет: топливо продолжают везти морем. «Но нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объём в регионе будет исчерпан, например, за неделю», — добавил губернатор.

Ранее власти просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт».

Отметим, что местные жители жалуются в социальных сетях на проблемы с бензином в Калининградской области. Автомобилисты сообщали об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых заправочных станциях. В министерстве развития инфраструктуры подчёркивали, что в регионе дефицита нет.