Прокуратура обязала местные власти через суд осветить село в Ермаковском округе

Жители села Нижнеусинское в Ермаковском округе обратились к прокурору с жалобой: в их населенном пункте, где живут около пятисот человек, совсем не было уличного освещения. 25 июня стало известно, что после вмешательства надзорного ведомства начали устанавливать фонари.
Проверка слов жителей подтвердила, что с приходом осени и зимы дороги погружались в полную темноту. Дети шли из школы домой, а взрослые с работы по неосвещенным улицам, что было просто опасно.
Прокуратура внесла представление главе сельсовета. Тот ответил, что вопрос прорабатывается и включен в планы. Однако реальных шагов не последовало, так как денег на фонари в бюджете не нашлось. Муниципалитет тянул с решением, и тогда надзорное ведомство подало иск в суд.
Судья встал на сторону жителей: бездействие администрации признали незаконным и обязали местные власти в течение двух лет организовать в селе уличное освещение. Теперь прокурор будет следить, чтобы решение выполнили полностью и в срок.