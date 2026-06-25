Прокуратура обязала местные власти через суд осветить село в Ермаковском округе

Прокуратура внесла представление главе сельсовета. Тот ответил, что вопрос прорабатывается и включен в планы. Однако реальных шагов не последовало, так как денег на фонари в бюджете не нашлось. Муниципалитет тянул с решением, и тогда надзорное ведомство подало иск в суд.