Беспрозванных сообщил о двукратном росте потребления топлива в Калининградской области

Утром в понедельник, 22 июня, «Новый Калининград» провёл очередной мониторинг стоимости топлива на АЗС города. На заправках «Р&Н» и «Идель» во время мониторинга отсутствовал бензин АИ-95, а на «Р&Н» также не было АИ-92. Напомним, ранее в пресс-службе регионального правительства сообщили, что в Калининградской области в настоящее время нет дефицита топлива, его объёмов достаточно для всех потребителей.