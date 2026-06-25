Беспрозванных сообщил о двукратном росте потребления топлива в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил о резком росте спроса на топливо в регионе и сообщил о введении ограничений на его отпуск на заправках крупных операторов. Об этом он сообщил в своем канале в Максе.
«Предыдущие дни стали показательными: очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления, почти в два раза!» — написал глава региона.
По словам губернатора, для контроля оборота топлива и сохранения запасов в регионе вводятся ограничения на единовременную заправку одного автомобиля. Бензин будут отпускать в объеме не более 30 литров в один бак, дизельное топливо — не более 60 литров.
Беспрозванных подчеркнул, что проблем с поставками топлива в регион нет. «Продолжаем везти топливо морем», — отметил он.
Глава региона также призвал жителей отказаться от ажиотажных закупок. По его словам, нерациональное приобретение топлива может привести к тому, что имеющиеся в области запасы будут исчерпаны в короткие сроки.
Ранее губернатор заявлял, что в Калининградской области сформирован как минимум месячный запас топлива. По его словам, основные крупные сети обеспечены необходимыми объемами горючего, а возникающие сложности связаны преимущественно с отдельными небольшими АЗС, не создавшими достаточные запасы заранее. Тогда же Беспрозванных призвал автомобилистов не создавать ажиотажный спрос и отмечал, что ежедневно получает данные об остатках топлива на каждой автозаправочной станции региона.
Утром в понедельник, 22 июня, «Новый Калининград» провёл очередной мониторинг стоимости топлива на АЗС города. На заправках «Р&Н» и «Идель» во время мониторинга отсутствовал бензин АИ-95, а на «Р&Н» также не было АИ-92. Напомним, ранее в пресс-службе регионального правительства сообщили, что в Калининградской области в настоящее время нет дефицита топлива, его объёмов достаточно для всех потребителей.