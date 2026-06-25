В Красноярске откроют закрытый более 10 лет назад участок проспекта Молодёжного

В Красноярске началось восстановление движения по участку пр. Молодёжного, который был закрыт более десяти лет назад из-за сползания стенок оврага. Об этом сообщил мэр города Сергей Верещагин.
Речь идёт о 130-метровом фрагменте дороги, обеспечивавшем ранее прямой выезд на пр. 60-летия Образования СССР и развязку Енисейского тракта.
— Сейчас мы отсыпаем склон оврага. Договорились, что вскоре восстановим удерживающие блоки вдоль проезда, приведём его в безопасный вид и откроем пока что в переходном покрытии. Финансирование полноценного ремонта будет предусмотрено на следующий год, — пояснил глава города.
Открытие участка позволит снизить транспортную нагрузку на улицы старой части Солнечного.