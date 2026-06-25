В Красноярске откроют закрытый более 10 лет назад участок проспекта Молодёжного

— Сейчас мы отсыпаем склон оврага. Договорились, что вскоре восстановим удерживающие блоки вдоль проезда, приведём его в безопасный вид и откроем пока что в переходном покрытии. Финансирование полноценного ремонта будет предусмотрено на следующий год, — пояснил глава города.