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В Красноярске откроют закрытый более 10 лет назад участок проспекта Молодёжного

Речь идёт о фрагменте дороги, обеспечивавшем ранее прямой выезд на пр. 60-летия Образования СССР и развязку Енисейского тракта.

Источник: KrasnoyarskMedia

В Красноярске началось восстановление движения по участку пр. Молодёжного, который был закрыт более десяти лет назад из-за сползания стенок оврага. Об этом сообщил мэр города Сергей Верещагин.

Речь идёт о 130-метровом фрагменте дороги, обеспечивавшем ранее прямой выезд на пр. 60-летия Образования СССР и развязку Енисейского тракта.

— Сейчас мы отсыпаем склон оврага. Договорились, что вскоре восстановим удерживающие блоки вдоль проезда, приведём его в безопасный вид и откроем пока что в переходном покрытии. Финансирование полноценного ремонта будет предусмотрено на следующий год, — пояснил глава города.

Открытие участка позволит снизить транспортную нагрузку на улицы старой части Солнечного.