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В поселке Богородское Кировской области обустроили новый пешеходный переход

Там установили также «лежачего полицейского» и светофор.

Еще один пешеходный переход обустроили на территории поселка Богородское в Кировской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Богородского муниципального округа.

Новый переход оборудовали на улице Учительской вблизи с пересечением с улицей 1 Мая. Также там установили «лежачего полицейского», мигающий светофор, недостающие дорожные знаки и дополнительные дорожные ограждения.

«При организации пешеходного перехода учтена интенсивность автомобильного и пешеходного движения, скорость потока машин, направление движения транспорта и особенности конкретного участка», — отметили в администрации Богородского муниципального округа.

В прошлом году в поселке Богородское был обустроен еще один пешеходный переход. Он появился рядом с детским садом «Солнышко».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.