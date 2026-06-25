В поселке Богородское Кировской области обустроили новый пешеходный переход

Еще один пешеходный переход обустроили на территории поселка Богородское в Кировской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Богородского муниципального округа.
Новый переход оборудовали на улице Учительской вблизи с пересечением с улицей 1 Мая. Также там установили «лежачего полицейского», мигающий светофор, недостающие дорожные знаки и дополнительные дорожные ограждения.
«При организации пешеходного перехода учтена интенсивность автомобильного и пешеходного движения, скорость потока машин, направление движения транспорта и особенности конкретного участка», — отметили в администрации Богородского муниципального округа.
В прошлом году в поселке Богородское был обустроен еще один пешеходный переход. Он появился рядом с детским садом «Солнышко».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.