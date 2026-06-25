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Эксперт объяснил, зачем работу самозанятых ограничили 60 часами

Родин: работу самозанятых ограничили для улучшения отношений с работадателем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ограничение по количеству рабочих часов для фрилансеров на одну организацию поможет корректнее выстраивать их взаимоотношения с работодателем, чтобы не допустить подмены одной формы занятости другими, сообщил РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Кабмин РФ утвердил критерии оказания услуг компаниям фрилансерами через посреднические цифровые платформы — самозанятые и ИП смогут считаться таковыми, если будут работать на одну организацию не более 60 часов в месяц в течение полугода, сообщили накануне в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Это необходимо, чтобы не происходило подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Принятое решение позволит бизнесу безопасно привлекать фрилансеров, а самозанятым — иметь подработку», — пояснил Родин.

Такое решение стало очередным шагом для развития платформенной экономики, однако данное решение все же рассчитано на перспективу, и чтобы перестроить многие процессы взаимодействия бизнеса и фрилансера, потребуется ни один год, отметил эксперт.

«Также цель данного решения — обеспечить дополнительную защиту покупателей, продавцов и исполнителей, на элементарном уровне урегулировать эти взаимоотношения», — добавил он.

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