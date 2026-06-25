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Два хоккеиста заключили контракт с ХК «Торпедо»

Контракты с хоккейным клубом подписали центральный нападающий и защитник.

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» готовится к серьёзным изменениям в составе: ожидается официальное подтверждение перехода центрального нападающего Павла Красковского и защитника Скутера Брикки (Брики). Об этом сообщает «Нижегородская Правда».

Павел Красковский, уроженец Ярославля, отметит 30‑летие 11 сентября. Вся его карьера в КХЛ связана с «Локомотивом»: дебют состоялся 2 декабря 2013 года. За время выступлений хоккеист провёл 699 матчей и набрал 200 очков (79 голов и 121 передача).

В числе достижений Красковского — два завоёванных Кубка Гагарина (2025 и 2026 годы). Ещё раньше, в 2016‑м, он вместе с «Локо» стал чемпионом Молодёжной хоккейной лиги — в финальной серии ярославцы обыграли нижегородскую «Чайку» со счётом 4:1. Также в активе Павла — серебро молодёжного чемпионата мира того же года.

Скутер Брикки, игрок из США, появился на свет 27 мая 1999 года в Мичигане. Первые пять лет спортивной карьеры он провёл в студенческих командах, а в сезоне 2023/24 дебютировал в АХЛ в составе фарм‑клуба «Питтсбурга», сыграв за него 9 матчей.

Позднее Брикки продолжил выступать в АХЛ за «Уилкс‑Барре / Скрэнтон Пингвинз», а в последнем сезоне опустился в «Уиллинг Нейлерс» из Лиги Восточного побережья. Эксперты характеризуют его как надёжного защитника оборонительного плана. Его физические данные — рост 193 см и вес 97 кг — подчёркивают солидность игрока.

Параллельно «Торпедо» проводит серию обменов с «Автомобилистом». В рамках этих сделок в Нижний Новгород из Екатеринбурга за денежное вознаграждение переедет 29‑летний защитник Сергей Зборовский. Ранее он уже выступал за «Торпедо» в сезоне 2019/20, отыграв 45 матчей и набрав 5 очков (в том числе 2 шайбы).

Впрочем, Зборовский не задержится в Нижнем — он продолжит карьеру в московском «Динамо», также в рамках денежного трансфера. Ещё один игрок, покидающий «Торпедо», — нападающий Никита Артамонов из Нижнекамска (в ноябре ему исполнится 21 год). Его тоже забирает «Автомобилист» за денежную компенсацию.

Ранее нижегородский ХК «Торпедо» продлил контракт с вратарём Денисом Костиным.

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