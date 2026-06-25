Два хоккеиста заключили контракт с ХК «Торпедо»

В числе достижений Красковского — два завоёванных Кубка Гагарина (2025 и 2026 годы). Ещё раньше, в 2016‑м, он вместе с «Локо» стал чемпионом Молодёжной хоккейной лиги — в финальной серии ярославцы обыграли нижегородскую «Чайку» со счётом 4:1. Также в активе Павла — серебро молодёжного чемпионата мира того же года.