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Бесплатную юридическую помощь окажут льготникам в Нижегородской области

Правовые консультации для участников СВО, пенсионеров и многодетных семей пройдут 26 июня в подразделениях Госюрбюро.

Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению пройдет в Нижегородской области 26 июня. В его рамках состоятся правовые консультации регионального Госюрбюро, в ходе которых обратившимся гражданам окажут квалифицированную помощь и проведут правовое информирование. Об этом сообщили в ГКУ «Госюрбюро по Нижегородской области».

Получить безвозмездную правовую поддержку могут малоимущие граждане, инвалиды I и II групп, неработающие пенсионеры, дети-сироты, многодетные семьи, а также беженцы. Кроме того, консультации доступны ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции и членам их семей. Полный перечень документов опубликован на официальном сайте учреждения.

Задать вопросы специалистам можно будет как при личном обращении в офисы, так и по телефону. Подразделения Госюрбюро примут граждан в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Кстове, Богородске, Борском округе и других муниципалитетах области. Развитие госюридбюро в России ранее поддержал Президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области поможет пострадавшим от атаки БПЛА.

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