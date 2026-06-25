Бесплатную юридическую помощь окажут льготникам в Нижегородской области

Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению пройдет в Нижегородской области 26 июня. В его рамках состоятся правовые консультации регионального Госюрбюро, в ходе которых обратившимся гражданам окажут квалифицированную помощь и проведут правовое информирование. Об этом сообщили в ГКУ «Госюрбюро по Нижегородской области».
Получить безвозмездную правовую поддержку могут малоимущие граждане, инвалиды I и II групп, неработающие пенсионеры, дети-сироты, многодетные семьи, а также беженцы. Кроме того, консультации доступны ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции и членам их семей. Полный перечень документов опубликован на официальном сайте учреждения.
Задать вопросы специалистам можно будет как при личном обращении в офисы, так и по телефону. Подразделения Госюрбюро примут граждан в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Кстове, Богородске, Борском округе и других муниципалитетах области. Развитие госюридбюро в России ранее поддержал Президент Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области поможет пострадавшим от атаки БПЛА.