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На Дону ущерб от браконьерства превысил 12 млн рублей

На рыбохозяйственном совете в Ростовской области подвели итоги операции «Путина-2026».

На рыбохозяйственном совете подвели итоги двухмесячной операции «Путина‑2026». Ущерб, причинённый браконьерами за период с 1 апреля по 31 мая, составил более 12 миллионов рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года показатель достигал 13,7 миллиона рублей.

В ходе рейдов и проверок сотрудники профильных ведомств возбудили 204 уголовных и 226 административных дел. Кроме того, правоохранители изъяли 212 ставных сетей и почти 11 тысяч орудий лова. Всю обнаруженную рыбу, включая особо ценные виды, вернули в водоёмы.