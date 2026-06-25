На Дону ущерб от браконьерства превысил 12 млн рублей

На рыбохозяйственном совете подвели итоги двухмесячной операции «Путина‑2026». Ущерб, причинённый браконьерами за период с 1 апреля по 31 мая, составил более 12 миллионов рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года показатель достигал 13,7 миллиона рублей.
В ходе рейдов и проверок сотрудники профильных ведомств возбудили 204 уголовных и 226 административных дел. Кроме того, правоохранители изъяли 212 ставных сетей и почти 11 тысяч орудий лова. Всю обнаруженную рыбу, включая особо ценные виды, вернули в водоёмы.