На Дону ущерб от браконьерства превысил 12 млн рублей

В ходе рейдов и проверок сотрудники профильных ведомств возбудили 204 уголовных и 226 административных дел. Кроме того, правоохранители изъяли 212 ставных сетей и почти 11 тысяч орудий лова. Всю обнаруженную рыбу, включая особо ценные виды, вернули в водоёмы.