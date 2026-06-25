Требования кредиторов к донскому производителю текстиля превысили 168 млн рублей

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Снабтекс» зарегистрировано в Таганроге 31 января 2011 года. Компания занимается производством готовых текстильных изделий, кроме одежды. Учредитель — Антон Андреев. В 2025 году выручка организации снизилась на 90% — до 11,3 млн руб., а чистый убыток составил — 66,3 млн руб.