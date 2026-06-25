Музей-усадьба Чайковского в Удмуртии получил новые радиогиды

Новое оборудование сделает посещение экскурсий более комфортным для гостей, особенно в больших группах. Каждый гость, независимо от того, насколько близко он расположен к экскурсоводу, сможет слышать его рассказ. Кроме того, радиогид позволяет дать гостям больше информации, потому что не нужно ждать, когда вся группа соберется в комнате.