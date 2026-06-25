Музей-усадьба Чайковского в Удмуртии получил новые радиогиды

Современные радиогиды поступили в Музей-усадьбу П. И. Чайковского в Удмуртской Республике при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации города Воткинска.
Новое оборудование сделает посещение экскурсий более комфортным для гостей, особенно в больших группах. Каждый гость, независимо от того, насколько близко он расположен к экскурсоводу, сможет слышать его рассказ. Кроме того, радиогид позволяет дать гостям больше информации, потому что не нужно ждать, когда вся группа соберется в комнате.
Всего музей-усадьба получит более 30 единиц нового оборудования. Оно будет закуплено также по нацпроекту.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.