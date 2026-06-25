Пермяки сдали на переработку 110 тысяч блистеров от таблеток

В Перми сбор упаковок от таблеток организовал региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Компания разместила в краевой столице несколько экопунктов, где принимают блистеры, а также батарейки. Платить за это не нужно, но по отработанным элементам питания есть ограничение — не более 10 батареек от одного человека.