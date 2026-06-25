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Пермяки сдали на переработку 110 тысяч блистеров от таблеток

Более 110 тысяч блистеров от фармацевтических средств собрали и отправили на переработку жители Перми.

Источник: Российская газета

Более 110 тысяч блистеров от фармацевтических средств собрали и отправили на переработку жители Перми.

Такие упаковки для лекарств состоят из алюминиевой фольги и пластика ПВХ, поэтому использованные блистеры являются многокомпонентными отходами. Их отправляют на переплавку и производство вторичного алюминия, а из переработанного пластика изготавливают трубы и другие строительные материалы, например, подоконники для пластиковых окон.

И дело не только в востребованности вторсырья, но и в том, что фармупаковка опасна для экологии: пластик и алюминиевая фольга распадаются очень долго — от 100 до 500 лет. Выброшенный на свалку пластик, нагреваясь, начинает выделять хлорсодержащие газы, которые убивают живые организмы и тормозят рост растений.

В Перми сбор упаковок от таблеток организовал региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Компания разместила в краевой столице несколько экопунктов, где принимают блистеры, а также батарейки. Платить за это не нужно, но по отработанным элементам питания есть ограничение — не более 10 батареек от одного человека.

Кампанию по сбору пригодных для дальнейшей переработки отходов поддержал один из технических вузов Прикамья. Его студенты-активисты в рамках экологического проекта сдали несколько тысяч упаковок от таблеток.

Поскольку в Прикамье не оказалось компаний, занимающихся переработкой блистеров, собранные отходы были отправлены на ярославское предприятие, у которого есть технологическая возможность разделять сложную упаковку.

Внедрение раздельного сбора отходов в Прикамье ведется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». К 2030 году в регионе планируют организовать сортировку 100 процентов отходов, а объемы их размещения на мусорных полигонах снизить до 50 процентов.