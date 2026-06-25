Активисты Профкома ИРНИТУ выиграли более 1,5 млн рублей в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты»

«“Карьерный марафон” — это ежегодный проект, проводимый Центром карьеры для студентов ИРНИТУ. Он направлен на профессиональное самоопределение, развитие профильных компетенций и помощь в трудоустройстве. В рамках марафона будут проведены стендовые сессии с компаниями-партнёрами, встречи с работодателями, мастер-классы по soft skills, акция “Фото для резюме”, квиз для будущих специалистов и школа карьерных амбассадоров. Участники получат практические инструменты для профессионального старта, познакомятся с актуальными требованиями рынка труда и работодателями. Они смогут развить навыки самопрезентации, коммуникации и планирования карьерной траектории», — пояснила Анна Маковецкая.