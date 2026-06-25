Активисты Профкома ИРНИТУ выиграли более 1,5 млн рублей в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Активистки студенческого Профкома ИРНИТУ Наталия Белик, Анна Маковецкая и Кристина Крацкина победили в первом сезоне Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодёжь. Гранты». Общая сумма финансовой поддержки составит свыше 1,5 млн рублей.
В 2026 году на грантовый конкурс подали 16 944 заявки, из них 710 проектов эксперты «Росмолодежи» признали победителями.
По информации специалиста по организационной работе студенческого Профкома ИРНИТУ Егора Овчинникова, обладательницей самого большого сертификата на 880 тысяч рублей стала третьекурсница Института высоких технологий Кристина Крацкина, осваивающая в вузе специальность «Управление качеством в производственно-технологических системах». Студентка направила на конкурс «Росмолодёжь. Гранты» проект «Любимые маршруты. Муезерский». Инициатива подготовлена совместно со Студенческим координационным советом Профсоюза. Как рассказала Кристина, идея проекта появилась во время путешествия по стране:
"Муезерский — поселок городского типа и одноименный район в Карелии. Этот край славится суровой тайгой, чистейшими озерами и древними святыми местами. Данная территория привлекает любителей и экологического, и мистического туризма.
Мы с коллегами хотим показать не просто достопримечательности — малоизвестные памятники архитектуры республиканского значения. Мы желаем, чтобы люди прочувствовали эту атмосферу, красоту и неотразимость, даже через экран".
К реализации проекта Кристина намерена приступить уже в августе:
«По плану предполагаются выезды технической команды по созданию 20 просветительских видеороликов, подготовка и экспонирование фотовыставки. Выразительным итогом проекта станет фотокнига в печатном и электронном виде».
По мнению студентки, созданные видеоролики станут полезным материалом для демонстрации в различных организациях, в том числе школах и вузах.
Магистрантка-первокурсница Института высоких технологий Анна Маковецкая получит грант Росмолодежи в 558 тысяч рублей на реализацию программы развития карьерных компетенций и содействия трудоустройству молодёжи «Карьерный марафон». В Иркутском политехе она осваивает направление «Физическая химия». Анна успевает совмещать учебу в магистратуре и работу специалистом в Центре карьеры ИРНИТУ. Инициативу предполагается реализовать до декабря 2026 году.
«“Карьерный марафон” — это ежегодный проект, проводимый Центром карьеры для студентов ИРНИТУ. Он направлен на профессиональное самоопределение, развитие профильных компетенций и помощь в трудоустройстве. В рамках марафона будут проведены стендовые сессии с компаниями-партнёрами, встречи с работодателями, мастер-классы по soft skills, акция “Фото для резюме”, квиз для будущих специалистов и школа карьерных амбассадоров. Участники получат практические инструменты для профессионального старта, познакомятся с актуальными требованиями рынка труда и работодателями. Они смогут развить навыки самопрезентации, коммуникации и планирования карьерной траектории», — пояснила Анна Маковецкая.
Магистрантка Института высоких технология Наталия Белик направит грант в 391 тысячу рублей на реализацию программы вовлечения студентов в экосистему молодежной политики «Твой путь». По словам второкурсницы, проект нацелен на вовлечение студентов в молодёжную политику через лидеров академических групп.
«Планируется создать сообщество из 50 активистов, обучить их навыкам информирования, публичных выступлений и тайм-менеджмента. После подготовки лидеры академических групп под руководством команды проекта начнут вовлекать студентов через совместные мероприятия и индивидуальный подход. Также для лидеров предусмотрен индивидуальный конкурс», — сказала Наталия.
Программа «Твой путь» стартует в начале нового учебного года.