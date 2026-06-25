Фильм «Касса невест» выйдет в кино 2 июля

Новый фильм от режиссера «Рок-н-рольщиков» Джона Карни уже успел стать одним из главных фестивальных фаворитов 2026 года. В центре сюжета — музыкант-неудачник Рик (Пол Радд), который мечтает о большой сцене, но вместо этого поет каверы на свадьбах, чтобы обеспечить семью. Все меняется, когда Рик знакомится с Дэнни (Ник Джонас) — бывшим участником бойз-бэнда, который отчаянно пытается перезапустить свою карьеру и найти тот самый хит. Встреча оказывается судьбоносной для обоих: Дэнни наконец получает песню, которая возвращает его на вершины хит-парадов, а Рик — возможность увидеть, как его собственная музыка покоряет мир. Но есть одна проблема: автором хита указывают Дэнни, и теперь Рику предстоит доказать, что песня, которую поют все, на самом деле принадлежит ему. Картина получила высокие оценки критиков, многие из которых отметили, что Джону Карни вновь удалось снять редкий для современного кино фильм — теплый, человечный и удивительно честный.