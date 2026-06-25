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График поездов в Крым скорректируют, останется семь ежедневных составов

Ежедневно в Крым и из него в регионы России будут ходить 7 поездов.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) скорректирует график поездов «Таврия», курсирующих между Крымом и материковой частью России, и оставит семь ежедневных составов, сообщает компания.

«Уважаемые пассажиры! По решению оперштаба Республики Крым компания “Гранд Сервис Экспресс” совместно с Минтрансом Республики Крым и ФГУП “Крымская железная дорога” сокращает количество поездов “Таврия”, курсирующих в Крым и обратно. Ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться 7 поездов», — говорится в сообщении ГСЭ.

Сохраняются поезда №⅞ Санкт-Петербург — Севастополь, № 27/28 Москва — Симферополь, № 91/92 Москва — Севастополь, № 315/316 Адлер — Симферополь, № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков — Чудово, курсирующей по датам), № 453/454 Москва — Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск — Белгород, курсирующей через день), № 17/18 (одноэтажный 3 раза в 4 дня) и № 167/168 (двухэтажный 1 раз в 4 дня) Москва — Симферополь.

«До особого распоряжения вышеуказанные поезда следуют до и от станции Керчь Южная», — уточняется в сообщении.

«Гранд Сервис Экспресс» продолжит привлекать транспортные компании для подвоза пассажиров поездов, следующих до особого распоряжения до и от Керчи, автобусами по разработанному расписанию.

«Другие поезда, ранее курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно, в течение двух недель. Это сделано для того, чтобы пассажиры, кому нужно уехать в ближайшие дни, не меняли свои планы, а те, кто купил билеты в Крым на более дальние даты, смог скорректировать свои планы для дороги в обе стороны», — указано в сообщении.

Компания также приводит инструкцию, как действовать пассажирам, чьих поездов нет в списке сохранившихся. Надо проверить дату отмены рейсов для поезда. Если билет на отмененный поезд уже куплен, нужно оформить возврат на ресурсе, где он был приобретен или в кассе дальнего следования ж/д вокзала.

Если надо купить новый билет, а на сайте ГСЭ не предлагается маршрут до конечной точки назначения, нужно самостоятельно состыковать один из имеющихся маршрутов от Керчи с маршрутом другого перевозчика для нужной вам станции.

В качестве примера приводится поездка из Симферополя в Пермь: в этом случае можно купить билет до Ростова, Москвы, Санкт-Петербурга и далее приобрести билет у других перевозчиков до конечной точки назначения.

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