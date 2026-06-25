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Отпускникам рассказали, чем опасно цветение моря на российских курортах

Цветение моря на черноморских курортах может длиться с июня по октябрь.

Цветение моря на черноморских курортах может длиться с июня по октябрь. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам биолога Дмитрия Федорова, процесс начинается, когда вода прогревается до 20 градусов и выше. Цветением называют массовое размножение фитопланктона и цианобактерий.

«Для Черного моря, Сочи, Анапа, Крым, характерен период с июня по октябрь. Для Азовского моря июль и август, так как именно в это время вода цветет очень сильно и становится “гороховым супом”. Для Балтийского моря также характерен период с июля по август, в эти месяцы активнее всего размножаются цианобактерии, которые иногда бывают токсичными для человека», — пояснил Дмитрий Федоров.

Эксперт отметил, что цветение моря может быть особенно опасно для аллергиков. Если море цветет, купаться лучше утром. В это время вода еще не успевает прогреться до максимума, поэтому водоросли выделяют меньше токсинов.

После купания специалист советует обязательно принять душ с мылом и тщательно просушить кожу.

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