Отпускникам рассказали, чем опасно цветение моря на российских курортах

«Для Черного моря, Сочи, Анапа, Крым, характерен период с июня по октябрь. Для Азовского моря июль и август, так как именно в это время вода цветет очень сильно и становится “гороховым супом”. Для Балтийского моря также характерен период с июля по август, в эти месяцы активнее всего размножаются цианобактерии, которые иногда бывают токсичными для человека», — пояснил Дмитрий Федоров.