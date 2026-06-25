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Опрос: следите ли вы за своим здоровьем

Новости Mail и Здоровье Mail запустили совместный опрос, чтобы выяснить, как россияне следят за своим здоровьем и что делают для его поддержания.

С сентября этого года в России вступают в силу новые правила: пройти МРТ теперь можно будет без направления врача. Это нововведение призвано сделать высокотехнологичную диагностику доступнее и подтолкнуть россиян активнее заботиться о себе. Однако остается главный вопрос: воспользуются ли люди этой возможностью или страх перед клиниками и нехватка времени возьмут верх?

Приглашаем вас пройти короткий анонимный опрос и рассказать о своем отношении. Все ответы будут использоваться только в обобщенном виде. Нам очень важно ваше мнение!