Опрос: следите ли вы за своим здоровьем

С сентября этого года в России вступают в силу новые правила: пройти МРТ теперь можно будет без направления врача. Это нововведение призвано сделать высокотехнологичную диагностику доступнее и подтолкнуть россиян активнее заботиться о себе. Однако остается главный вопрос: воспользуются ли люди этой возможностью или страх перед клиниками и нехватка времени возьмут верх?