В Нижнем Новгороде станцию аэрации готовят ко второму этапу реконструкции

Сейчас на объекте АО «ОКО» осушают емкостные сооружения, которые предстоит обновить. Работы идут быстрее графика: один аэротенк, два первичных и два вторичных отстойника уже вывели из работы и подготовили к ремонту. До конца июня планируют полностью осушить еще два аэротенка. В подготовке задействован весь персонал станции и спецтехника.