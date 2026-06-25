В Нижнем Новгороде станцию аэрации готовят ко второму этапу реконструкции

В Нижнем Новгороде началась подготовка к реконструкции второго этапа Нижегородской станции аэрации, которая обеспечивает прием и биологическую очистку канализационных стоков Нижнего Новгорода и Бора. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.
Сейчас на объекте АО «ОКО» осушают емкостные сооружения, которые предстоит обновить. Работы идут быстрее графика: один аэротенк, два первичных и два вторичных отстойника уже вывели из работы и подготовили к ремонту. До конца июня планируют полностью осушить еще два аэротенка. В подготовке задействован весь персонал станции и спецтехника.
Сооружения выводят из работы поэтапно, чтобы не нарушать процесс очистки стоков. Когда осушение завершится, подрядчик начнет демонтаж конструкций и строительные работы.
К реконструкции приступит компания ООО «СоюзДонСтрой» — договор с ней заключили 12 мая по итогам конкурса. В рамках второго этапа обновят 60 сооружений: семь аэротенков, шесть вторичных и четыре первичных отстойника, а также построят две станции ультрафиолетового обеззараживания.
После реконструкции на станции полностью изменится технология обработки осадка — появятся двухэтапное обезвоживание и термическая сушка. Это позволит отказаться от устаревшего метода: больше не придется сушить ил на специальных площадках и вывозить его на полигон. В дальнейшем планируется рекультивировать существующие иловые карты и полигон.
Ранее сообщалось, что очистка стоков на станции аэрации улучшилась после первого этапа реконструкции.