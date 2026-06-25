Арктический плавучий университет применит новые методы измерения волн и течений

Со спутников получать необходимые данные с высокой степенью разрешения пока невозможно, поэтому по-прежнему исследования с борта судна играют ключевую роль для понимания изменений в волновых и гидродинамических процессах в Северном Ледовитом океане. В частности, сокращение площади ледового покрова в Арктике приводит к тому, что роль поверхностных волн в формировании общего режима Арктических морей становится все более значимой. Увеличение разгона волн ведет к росту их высот и длины, что, в свою очередь, ускоряет разрушение льда за счет механического дробления, усиления вертикального перемешивания и теплового воздействия.