Арктический плавучий университет применит новые методы измерения волн и течений

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июня. /ТАСС/. Участники экспедиции Арктического плавучего университета-2026 (АПУ) применят новые подходы для измерения волн и течений арктических морей, рассказал ТАСС руководитель экспедиционного отряда Александр Сабуров. Исследование динамики поверхности океана, которая определяется взаимодействием волн и течений, важно для гидрометеорологического обеспечения судоходства и понимания климатических изменений в Арктике.
«Новое для АПУ исследование, посвященное дистанционным контактным методам измерения волн и течений с борта судна, будет проводиться в экспедиции этого года силами специалистов Морского гидрофизического института РАН. Современное состояние изученности волновых и гидродинамических процессов в Арктике характеризуется высокой степенью развития теоретических моделей при сохранении значительных пробелов в области натурных данных, особенно в зонах влияния льда», — сказал Сабуров.
Со спутников получать необходимые данные с высокой степенью разрешения пока невозможно, поэтому по-прежнему исследования с борта судна играют ключевую роль для понимания изменений в волновых и гидродинамических процессах в Северном Ледовитом океане. В частности, сокращение площади ледового покрова в Арктике приводит к тому, что роль поверхностных волн в формировании общего режима Арктических морей становится все более значимой. Увеличение разгона волн ведет к росту их высот и длины, что, в свою очередь, ускоряет разрушение льда за счет механического дробления, усиления вертикального перемешивания и теплового воздействия.
Для изучения процессов требуется развитие наблюдательной сети, включающей как дистанционные, так и контактные методы. В умеренных широтах стандартом являются волноизмерительные буи, опирающиеся на навигационные принципы. В высоких широтах на точность измерений влияет высокое магнитное наклонение, и пока недостаточно изучено, как именно специфика высокоширотных условий влияет на достоверность получаемых данных, что является еще одним вопросом, на который предстоит ответить ученым.
В рейсе волны будут измерять разными методами и сравнивать полученные результаты.
«С одной стороны, исследования будут проводиться при помощи волноизмерительных буев. С другой стороны, планируется сбор данных при помощи беспилотника, также будет использован радиолокатор, который закрепят на пеленгаторной палубе, и он тоже будет фиксировать показатели», — добавил собеседник агентства.
Океанологические исследования.
Арктический плавучий университет является единственной экспедицией, которая каждый год работает на архипелаге Земля Франца-Иосифа и севере Новой Земли в июне и июле, что позволяет накапливать уникальные ряды данных. В ходе рейса между Новой Землей и ЗФИ планируется провести три океанологических разреза — исследования в ряде точек, расположенных по строго заданной линии. Это поможет уточнить особенности распространения и трансформации теплой атлантической водной массы в северо-восточной части Баренцева и северной части Карского морей.
«В прошлом году вышла большая статья с участием специалистов ААНИИ, которые регулярно участвуют в наших рейсах, где были проанализированы данные измерений с 1977 по 2024 год, в том числе были использованы данные АПУ. Эта статья подтвердила гипотезы о значительном потеплении баренцевоморской ветви атлантических вод, особенно после 2000-го года в северо-восточной части Баренцева моря, и уточнила механизмы этого процесса», — отметил руководитель экспедиции.
В этом году экспедиция продолжит изучение морской карбонатной системы и потоков углекислого газа в системе вода-атмосфера. Быстрое сокращение ледяного покрова, усиление атлантического влияния и циклонической активности в Северном Ледовитом океане ведут к перестройке гидрологических и биогеохимических процессов. Карбонатная система регулирует pH океана, ее исследование необходимо для понимания и прогнозирования закисления океана, угрожающего морским экосистемам.
Об экспедиции.
20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» состоится 1 июля — 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский никель”, Координационный центр “Плавучий университет” на базе МФТИ.