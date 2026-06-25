Красноярские предприниматели смогут найти новых партнеров на Балтийском бизнес-форуме

Бизнес-миссия для предпринимателей Красноярского края в Калининградскую область пройдет в октябре в рамках VIII Международного Балтийского бизнес-форума.
Мероприятие проводят для развития межрегионального сотрудничества, укрепления торгово-экономических и кооперационных связей между предприятиями двух регионов, а также для поиска новых поставщиков и покупателей.
В программе визита — переговоры с представителями исполнительных органов власти Калининградской области, В2В-встречи, посещение производств, презентация продукции.
«Участие в бизнес-миссии дает красноярским предпринимателям уникальный шанс обсудить условия кооперации с потенциальными партнерами. Живой диалог и погружение в деловую среду региона помогут сибирскому бизнесу сделать уверенный шаг в укреплении межрегиональных связей и повышении своей конкурентоспособности», — отметил Роман Мартынов, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
Стать участниками бизнес-миссии могут субъекты МСП, зарегистрированные и работающие в Красноярском крае. Организатор мероприятия — Центр поддержки предпринимательства (структурное подразделение регионального центра «Мой бизнес») в рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».
Заявки принимаются до 10 сентября 2026 года по ссылке, эл. почте: vopros@mail.ru, на платформе МСП.РФ или по бесплатному телефону: 8−800−234−0−124.
Бизнес-миссия в Калининградскую область проходила в 2024 году — по ее итогам предпринимательница из Ужура заключила договоры на оказание услуг наставничества с бизнесменами из Калининградской области и Республики Тыва. В этом году в крае планируют организовать международную бизнес-миссию в Татарстан, а также Беларусь и Узбекистан, закупочную сессию для дизайнеров одежды в Екатеринбурге.