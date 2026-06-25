Красноярские предприниматели смогут найти новых партнеров на Балтийском бизнес-форуме

Бизнес-миссия в Калининградскую область проходила в 2024 году — по ее итогам предпринимательница из Ужура заключила договоры на оказание услуг наставничества с бизнесменами из Калининградской области и Республики Тыва. В этом году в крае планируют организовать международную бизнес-миссию в Татарстан, а также Беларусь и Узбекистан, закупочную сессию для дизайнеров одежды в Екатеринбурге.