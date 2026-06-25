Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» прошел в Тульской области

Жители и гости Тульской области 19−21 июня смогли посетить музыкальный фестиваль «Дикая Мята», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.
Для посетителей провели насыщенную программу со спортивными соревнованиями, тематическими заплывами на сапбордах и байдарках, ярмарками и мероприятиями в арт-пространствах. В этом году на восьми площадках фестиваля прозвучали 130 концертов, которые могли увидеть более 20 тыс. человек. Исполнители подготовили специальные шоу. Например, некоторые из них выступили в инструментальном сопровождении оркестров.
Также на площадке фестиваля состоялась торжественная свадебная церемония. В этом году брак на «Дикой Мяте» зарегистрировали 12 пар из разных регионов страны.
Для самых маленьких меломанов, помимо сцены «Ариэль», действовали детский сад с аниматорами и развлечениями, луна-парк. В «Мятном Отряде» их ждали школа юных следопытов и исследователей, изготовление значков и браслетов, роспись гипсовых фигурок.
Как отметила министр туризма Тульской области Елена Мартынова, посетить «Дикую Мяту» могли и люди с ограниченными возможностями здоровья. Территория была оснащена пандусами и подиумом напротив одной из сцен.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.