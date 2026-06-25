Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» прошел в Тульской области

Для посетителей провели насыщенную программу со спортивными соревнованиями, тематическими заплывами на сапбордах и байдарках, ярмарками и мероприятиями в арт-пространствах. В этом году на восьми площадках фестиваля прозвучали 130 концертов, которые могли увидеть более 20 тыс. человек. Исполнители подготовили специальные шоу. Например, некоторые из них выступили в инструментальном сопровождении оркестров.