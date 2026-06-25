В Нижегородской области прошел фестиваль «Туризм. Спорт. Движение»

Фестиваль «Туризм. Спорт. Движение» состоялся в Нижегородской области. Мероприятие было организовано при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участниками турслета в Нижнем Новгороде стали 20 семейных команд, состоявших из детей в возрасте 14−17 лет, их родителей и классных руководителей. Они проверили свои силы в разнообразных соревнованиях, смогли проявить себя и приобрести новые навыки.
«Участники слета преодолели туристическую полосу, освоили искусство вязания узлов на мастер-классе, научились оказывать первую медицинскую помощь, сплавляться на лодках, собирать-разбирать автомат Калашникова, а также попробовали пилотировать БАС. Получился отличный спортивный праздник!» — отметил организатор фестиваля, директор школы № 123 Борис Котельников.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.