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На Кубани организовали фестиваль КВН среди учащихся колледжей и техникумов

Площадка объединила 9 команд, представляющих ссузы региона.

Первый фестиваль КВН среди учащихся профессиональных образовательных организаций Кубани прошел 4 июня в Краснодаре. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в краевом департаменте молодежной политики.

Фестиваль состоялся в региональном центре развития детей и молодежи и собрал участников из Краснодара, Ейска, Апшеронска, Туапсе, Абинска, Динского и Ленинградского районов. Площадка объединила девять команд, представляющих колледжи и техникумы региона. Для многих из них это выступление стало первым серьезным опытом участия в официальном движении КВН.

«Для нас этот фестиваль — не просто новая игра в календаре. Это старт отдельного направления развития КВН среди студентов системы среднего профессионального образования. Мы увидели большой интерес со стороны команд и убедились, что в колледжах и техникумах края есть талантливые ребята, которым важно дать возможность выступать, развиваться и реализовывать себя через творчество», — отметил руководитель Молодежного центра развития личности Краснодарского края Сергей Покатилов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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