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Названы хедлайнеры Дня молодежи в Калининграде

Посетить концерт можно будет бесплатно, но по регистрации.

Хедлайнерами Дня молодежи (0+) в Калининграде 27 июня станут Анна Романовская и Слава Марлоу. Фестиваль стартует в 12:00 в спортивном парке «Ростех Арены», сообщает пресс-служба областного министерства по культуре и туризму.

В программе мастер-классы, интерактивные игры, турнир по волейболу, кикер, армрестлинг, диджей-сет, встречи с блогерами.

Вход свободный по регистрации.

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