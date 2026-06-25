Названы хедлайнеры Дня молодежи в Калининграде

Хедлайнерами Дня молодежи (0+) в Калининграде 27 июня станут Анна Романовская и Слава Марлоу. Фестиваль стартует в 12:00 в спортивном парке «Ростех Арены», сообщает пресс-служба областного министерства по культуре и туризму.
В программе мастер-классы, интерактивные игры, турнир по волейболу, кикер, армрестлинг, диджей-сет, встречи с блогерами.
Вход свободный по регистрации.
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