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Врач рассказал, кому противопоказаны фруктовые соки

Диетолог Поляков: фруктовые соки противопоказаны людям с диабетом.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Фруктовые соки негативно влияют на углеводный обмен, поэтому они противопоказаны людям с диабетом, заявил врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

«Фруктовые соки — это напитки, богатые простыми сахарами. Простые сахара крайне негативно влияют на углеводный обмен. Поэтому всем людям, страдающим сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, гестационным диабетом и прочими подобными нарушениями, сладкие соки категорически запрещены», — сказал Поляков aif.ru.

По словам врача, проблема не в том, что это фруктовые соки, а в высоком содержании сахара. Он также развеял миф о натуральности покупных соков: часто за яркими названиями на упаковке скрывается другой состав.

«Часто заявляется, что в составе якобы содержится клубника, вишня, ананас или какие-то другие фрукты, но далеко не всегда это соответствует действительности. Чаще всего основой может быть, условно говоря, тыква, которую ароматизируют, подкрашивают, стабилизируют и выдают за фруктовый продукт», — заключил врач.