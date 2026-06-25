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Дон экспортировал 2,9 тысячи тонн кормов в Турцию

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

С 15 по 19 июня в морских пунктах пропуска Ростовской области досмотрели партию подсолнечного шрота объёмом 2,9 тыс. т — продукцию готовят к вывозу в Турцию. Об этом информирует пресс‑служба регионального управления Россельхознадзора.

Для подтверждения соответствия требованиям страны‑импортёра специалисты ведомства отобрали пробы корма. Лабораторные испытания провели в аккредитованной лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». По итогам проверки нарушений ветеринарного законодательства не выявлено.