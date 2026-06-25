Дон экспортировал 2,9 тысячи тонн кормов в Турцию

С 15 по 19 июня в морских пунктах пропуска Ростовской области досмотрели партию подсолнечного шрота объёмом 2,9 тыс. т — продукцию готовят к вывозу в Турцию. Об этом информирует пресс‑служба регионального управления Россельхознадзора.