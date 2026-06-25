Прямое железнодорожное сообщение между Пермью и Крымом временно приостановлено. Такое решение принято в рамках изменений в расписании поездов «Таврия», следующих в Крым. Корректировки согласованы Оперативным штабом Республики Крым и Министерством транспорта России.
Последний состав отправится из Перми 11 июля. Из Керчи завершающий рейс запланирован на 8 июля. Пассажиры, которые уже приобрели билеты на отмененные даты, смогут вернуть их в установленном порядке.
Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил об отмене семи поездов, следовавших в различные города полуострова. Помимо пермского направления, изменения коснутся маршрутов из Челябинска, Мурманска, Смоленска, Москвы и Санкт-Петербурга.
Отмена рейсов будет происходить поэтапно в течение ближайших двух недель. Такой подход позволит пассажирам, планирующим поездки в ближайшее время, сохранить свои планы, а тем, кто собирался отправиться позже, — заранее подобрать альтернативные варианты маршрута.
Несмотря на сокращение числа рейсов, сообщение с Крымом полностью не прекращается. Продолжат курсировать семь ежедневных поездов, включая направления Санкт-Петербург — Севастополь, Москва — Симферополь, Москва — Севастополь, Адлер — Симферополь и Санкт-Петербург — Евпатория. Также сохранятся дополнительные маршруты с прицепными вагонами из Пскова, Курска и Белгорода.