Директор лесозавода в Красноярском крае стал фигурантом уголовного дела за опилки

В Красноярском крае судебные приставы добиваются от лесоперерабатывающего предприятия ликвидации несанкционированной свалки, распространившейся уже больше чем на 16 тысяч квадратных метров. Очистить земельный участок от отходов находящееся в Кежемском округе предприятие обязал суд. По решению суда организация-должник обязана устранить нарушение путем транспортировки опилок, щепы и коры деревьев на санкционированный объект размещения отходов. Общая площадь несанкционированной свалки составляет более 16 тысяч кв. метров, — отмечают в региональном ГУ ФССП. Возбуждение исполнительного производства, исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, штраф на общую сумму 80 тысяч рублей, наложенный на предприятие, не привели к устранению свалки. В итоге в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении приговора суда, санкции которой предусматривают реальное лишение свободы. Только после этого предприятие начало предпринимать меры к ликвидации свалки.