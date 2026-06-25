В онкоцентре 44-летней пациентке удалили три объемных новообразования

Фото: онкоцентр.
Специалисты отделения опухолей молочной железы и онкогинекологии Онкологического центра Калининградской области провели сложную операцию 44-летней пациентке. У нее одновременно выявили три крупных новообразования органов малого таза. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
Женщина длительное время не обращалась к врачу-гинекологу. Постепенное увеличение живота она связывала с набором веса и не придавала этому особого значения. Только тогда, когда симптомы стали более чем подозрительными, женщина обратилась за медицинской помощью.
Во время обследования врачи обнаружили крупное новообразование, которое занимало значительную часть малого таза и брюшной полости. Пациентку направили в Онкологический центр. При более глубоком исследовании у нее обнаружили уже три новообразования. На онкологическом консилиуме было принято решение о проведении хирургического лечения.
Значительную часть брюшной полости занимала гигантская опухоль левого яичника. Именно ее врачи удалили первым этапом. Размеры образования были настолько большими (более 35 см в диаметре), что удаленный материал практически полностью заполнил пятилитровую емкость.
Далее врачам необходимо было удалить крупную миому матки, размеры которой соответствовали 20-недельному сроку беременности, и опухоль второго яичника размером 10 см. Их удалили вторым этапом единым комплексом. Объем удаленных тканей тоже оказался значительным — для их размещения потребовалось еще одна пятилитровая емкость.
Операция была технически сложной. Из-за крупных размеров новообразований внутренние органы сместились со своих привычных анатомических позиций, что значительно затрудняло работу хирургов. Дополнительные сложности создавал выраженный спаечный процесс — последствия ранее перенесенной пациенткой операции.
Весь операционный материал направили на патоморфологическое исследование. По результатам гистологии будет проведена окончательная верификация диагноза и определена дальнейшая тактика лечения пациентки.
Операцию проводили врачи-онкогинекологи Валерия Читая и Татьяна Яковлева, а также операционная медсестра Юлия Пророченко. Анестезиологическое сопровождение обеспечивали врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Калинин и медсестра-анестезист Алевтина Моисеенко.