Сериал по повести нижегородской писательницы снимут в Заповедных кварталах

В Нижнем Новгороде снимут приключенческий фантастический сериал «Первый закон Шурупчика» (6+) по мотивам одноименной повести нижегородской писательницы Алисы Стрельцовой. Режиссёром проекта выступит Андрей Иванов. Об этом Алиса Стрельцова сообщила в своих социальных сетях со ссылкой на журнал «Нижний Новгород».
В центре сюжета — 10-летний мальчик Шурка Добрынин, который находит волшебный компас, исполняющий желания в обмен на добрые дела. Помогает ему Марина — девочка в кресле-каталке с экзотичными ярко-розовыми волосами.
Съёмки пройдут на знаковых локациях города: в Заповедных кварталах, на площади Народного Единства, Верхневолжской набережной, площади Маркина, в микрорайоне Мещерское озеро, а также за пределами Нижнего Новгорода — в Борском и Городецком округах.
Проект реализуется при поддержке Института развития интернета (ИРИ) по итогам конкурса на создание детского контента, запущенного в 2025 году. Сериал акцентирует внимание на приоритете добра над злом, важности добрых поступков и милосердии.