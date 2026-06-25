Сериал по повести нижегородской писательницы снимут в Заповедных кварталах

Съёмки пройдут на знаковых локациях города: в Заповедных кварталах, на площади Народного Единства, Верхневолжской набережной, площади Маркина, в микрорайоне Мещерское озеро, а также за пределами Нижнего Новгорода — в Борском и Городецком округах.