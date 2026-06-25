В Калининградской области ввели лимиты на продажу бензина и дизеля

По словам главы региона, за последние дни спрос на топливо увеличился почти в два раза. Чтобы контролировать запасы и не допустить дефицита, на заправках крупных операторов установлены лимиты: за одну продажу можно приобрести не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизельного топлива.