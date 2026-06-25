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В Калининградской области ввели лимиты на продажу бензина и дизеля

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о введении временных ограничений на продажу топлива в регионе. Причина — резкий рост потребления и очереди на заправках. По словам главы региона, за последние дни спрос на топливо увеличился почти в два раза. Чтобы контролировать запасы и не допустить дефицита, на заправках крупных операторов установлены лимиты:…

Источник: Янтарный край

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о введении временных ограничений на продажу топлива в регионе. Причина — резкий рост потребления и очереди на заправках.

По словам главы региона, за последние дни спрос на топливо увеличился почти в два раза. Чтобы контролировать запасы и не допустить дефицита, на заправках крупных операторов установлены лимиты: за одну продажу можно приобрести не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизельного топлива.

Губернатор подчеркнул, что логистика не нарушена: топливо продолжает поступать морским путём. Но если ажиотаж не спадать, запасы могут быть исчерпаны в течение недели.