В Калининградской области ввели лимиты на продажу бензина и дизеля

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о введении временных ограничений на продажу топлива в регионе. Причина — резкий рост потребления и очереди на заправках.
По словам главы региона, за последние дни спрос на топливо увеличился почти в два раза. Чтобы контролировать запасы и не допустить дефицита, на заправках крупных операторов установлены лимиты: за одну продажу можно приобрести не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизельного топлива.
Губернатор подчеркнул, что логистика не нарушена: топливо продолжает поступать морским путём. Но если ажиотаж не спадать, запасы могут быть исчерпаны в течение недели.