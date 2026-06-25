В Самаре заменят 1,5 км теплосети на ул. Николая Панова

«Участок теплосети на улице Николая Панова — один из крупнейших в эту ремонтную кампанию. Ранее мы выявляли здесь дефекты, в связи с чем было решено реконструировать магистральный трубопровод. В ходе перекладки мы планируем заменить около 1,5 км труб», — рассказал директор самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.