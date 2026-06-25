В Красноярске полицейские проверили ломбарды на наличие краденных вещей (видео)

Сотрудники управления уголовного розыска краевого главка МВД и МУ МВД России «Красноярское» побывали в трех комиссионных магазинах и ломбардах. Во время проверки полицейские изучили более 74 сотовых телефонов, 23 велосипеда и другое имущество, чтобы установить, не находятся ли они в розыске.