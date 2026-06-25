В Красноярске полицейские проверили ломбарды на наличие краденных вещей (видео)

В Красноярске оперативники уголовного розыска проверили ломбарды и комиссионные магазины, где могли сбывать похищенное имущество. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Сотрудники управления уголовного розыска краевого главка МВД и МУ МВД России «Красноярское» побывали в трех комиссионных магазинах и ломбардах. Во время проверки полицейские изучили более 74 сотовых телефонов, 23 велосипеда и другое имущество, чтобы установить, не находятся ли они в розыске.
В результате оперативники обнаружили смартфон, который ранее был украден. В ближайшее время его вернут законному владельцу. В полиции отметили, что такие проверки проводят регулярно, чтобы находить похищенные у жителей вещи. Работа по возможным местам сбыта краденого имущества продолжается.