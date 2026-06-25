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Мама не разрешила Мирре Андреевой купить дорогую сумку Louis Vuitton

Теннисистка выиграла турнир «Ролан Гаррос».

Семья теннисистки рассказала, как отметила её триумф на парижском турнире. После победы в финале над Майей Хвалинской Мирра Андреева отправилась за покупками.

Как поделилась её сестра Эрика с пресс-службой Уимблдона, девушка хотела приобрести сумку Louis Vuitton, но мама остановила её, заявив, что тратить такие деньги на аксессуар не стоит. В итоге спортсменка ограничилась маленькими туфельками Jimmy Choo.

Напомним, в финале «Ролан Гаррос»-2026 19-летняя россиянка разгромила польскую соперницу со счётом 6:3, 6:2 и завоевала первый в карьере титул Большого шлема в одиночном разряде. Призовые составили 3,2 миллиона долларов — это абсолютный рекорд для российского тенниса.

Ранее мы сообщали, что знакомая семьи Андреевых рассказала, как начинала играть чемпионка RG Мирра.

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