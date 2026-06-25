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В красноярском Солнечном восстановят проезд по проспекту Молодежный

Решение позволит снизить транспортную нагрузку на улицы старой части микрорайона.

Источник: Комсомольская правда

В красноярском микрорайоне Солнечный восстанавливают движение по 130-метровому участку проспекта Молодежный, который закрыли больше 10 лет назад. Как пишет глава города Сергей Верещагин в социальных сетях, об этом просили местные жители.

До перекрытия из-за сползания дорога обеспечивала прямой выезд на 60 лет Образования СССР и развязку Енисейского тракта.

Мэр уточнил, что участок пока откроют в переходном покрытии. Для полноценного ремонта нужно дополнительное финансирование — работы администрация города планирует начать в 2027 году.

Тем временем минимальный набор продуктов на Ставрополье, как пишет «АиФ-Северный Кавказ», подорожал до 8060 рублей.