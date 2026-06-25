Разработчики из Курганской области победили в хакатоне по ИИ

Участники из Курганской области вошли в число победителей хакатона по искусственному интеллекту «AI-решение за 3 часа», который прошел на межрегиональном форуме «От студенческой идеи к профессиональной карьере» в Каменске-Уральском. Соревнования организовали в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития региона.
Команда центра цифрового образования детей «IT-куб» из Шадринска «DeepSeek в обложке» стала обладателем диплома первой степени с проектом «ИИ-анализ проблем локальной доставки». Студенты Василий Балан, Владимир Балан и Эдуард Шрейдер представили ИИ-решение, которое доказало, что будущее логистики — за «умными» технологиями и талантливой молодежью.
«В рамках форума “От студенческой идеи к профессиональной карьере” участники хакатона разработали технологически готовые к внедрению ИИ-решения, которые уже сегодня способны решать прикладные задачи бизнеса. Следующий шаг — за внедрением и масштабированием лучших студенческих разработок в реальный сектор экономики», — отметила директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.