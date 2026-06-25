Не надо бояться. Что такое цифровой рубль и зачем он нужен

Много кто слышал о цифровом рубле, который запустят в массовое обращение 1 сентября этого года. Но мало кто понимает, что это такое. Зачем нужна третья денежная сущность? Чем она отличается от налички и средств на банковских картах? Перестанут ли печатать бумажные деньги? На эти вопросы ответили эксперты.
Третий по счёту.
Цифровой рубль вводится централизованно по всей стране и должен стать третьей формой национальной валюты. Пощупать его не получится — как следует из названия, он будет виртуальным.
«Цифровой рубль выпускается Центробанком, — рассказывает главный экономист отделения Банка России по Пермскому краю Алексей Сатюков. — Храниться он будет в цифровых кошельках граждан — на счетах, открытых на платформе ЦБ. Все операции с этой денежной сущностью станут проводить там же. При этом доступ к цифровым рублям возможен через мобильные приложения и интернет-странички коммерческих банков».
В ЦБ говорят, что один из главных плюсов новой формы национальной валюты — отсутствие комиссии при переводах друг другу. Пополнять виртуальный кошелёк можно на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. Если накопится больше, то ничего страшного, никакие ограничения не введут.
ЦБ обещает выгоду и для бизнеса. Тариф за приём платежей в цифровых рублях будет 0,2−0,3% (в зависимости от сферы деятельности), что ниже нынешних платежей по эквайрингу (банковская услуга, позволяющая принимать безналичные платежи от клиентов с помощью банковских карт, смартфонов, умных часов, QR-кодов или через интернет). Комиссия за переводы между юрлицами составит 15 рублей за операцию. Цифровой рубль уже тестируют с привлечением ограниченного числа банков и предприятий.
Продолжим шелестеть.
Означает ли введение цифрового рубля ликвидацию какой-то из форм денег?
«Это не замена одного на другое. Люди по-прежнему будут оплачивать покупки наличными, картами, через СБП. При этом у них появится возможность при желании моментально перевести средства в цифровые рубли и уже затем рассчитаться. Или, наоборот, перекинуть деньги с платформы ЦБ на счёт в банке, потом снять в банкомате, — говорит Алексей Сатюков. — Новая форма денег не нужна? Тогда можно не открывать цифровой кошелёк вовсе».
Помимо прочего планируется сделать так, чтобы торговым точкам было выгодно принимать плату цифровыми рублями. Тогда бизнес будет стимулировать население пользоваться этой денежной сущностью.
«Все меры вкупе должны повысить конкуренцию и подтолкнуть банки предлагать более интересные программы лояльности для клиентов. В любом случае должен выиграть потребитель. Кроме того, планируется разработать технологию, которая позволит рассчитываться цифровым рублём там, где нет интернета», — рассказывает Алексей Сатюков.
Мошенники не спят.
Почти каждый день мы слышим о новых жертвах мошенников, которые разными способами взламывают и вычищают под ноль чужие счета. Насколько уязвимым будет цифровой рубль?
«На всех этапах проведения операции предполагается комплекс мероприятий по защите информации. Мы не можем их раскрыть, но суть в том, что только владелец сможет распоряжаться такими деньгами. Даже банк не сможет на это как-то влиять. Уровень защиты системы крайне высок, — говорит специалист. — При этом часто бывает так, что люди сами передают мошенникам свои персональные данные и финансовую информацию. В этом случае какой бы крепкой ни была защита, человек, по сути, сам открывает преступникам дверь».
Нельзя терять бдительность, напоминает Алексей Сатюков.
Плюсы и минусы цифрового рубля.
Эксперты отмечают, что у цифрового рубля есть и плюсы, и минусы.
«Это особая форма нашей национальной валюты, которую выпускает и хранит на собственной платформе ЦБ. В этом первое отличие от безналичных денег, которые находятся в ведении коммерческих банков, — отмечает старший преподаватель кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Юлия Стародумова. — Далее: у человека может быть только один цифровой кошелёк. А безналичные средства нам разрешено хранить в любом размере на множестве счетов в каких угодно банках. Получить доступ к цифровому рублю можно будет через приложение любого кредитного учреждения, подключенного к платформе ЦБ. Доступ к безналичным деньгам осуществляется только через сервис того банка, где мы открыли счёт. Ещё один важный момент — комиссия (за переводы, оплату, снятие средств и т. д.) и лимиты по операциям. У коммерческих банков всё это в изобилии, а в случае с цифровым рублём — отсутствует».
Единственное, в чём он проигрывает, так это в том, что начисление процентов на остаток средств не предусмотрено.
«Цифровой рубль не предназначен для вкладов или кредитов, только для платежей и переводов, — рассказывает специалист. — В то же время у коммерческих банков есть широкая программа депозитов, накопительных счетов и т. д. Зато, говорят в ЦБ, проводить операции с цифровым рублём можно будет даже без интернета. В нынешних реалиях это важно. Также ЦБ гарантирует сохранность цифрового рубля, поскольку в отличие от других банков не может “лопнуть”. Конечно, средства на счетах частных кредитных учреждений застрахованы на сумму до 1,4 млн. Но при отзыве лицензии доступ к деньгам будет ограничен на время его санации (комплекс мер по улучшению финансового положения). Зачем нужен цифровой рубль? ЦБ сформировал официальную позицию, что это, прежде всего, снижение транзакционных издержек (отсутствие тарифов за использование счетов) и отсутствие комиссии за переводы. Расчёты должны стать дешевле как для простых граждан, так и для предпринимателей.
Задача — вывести деньги из тени и повысить прозрачность операций. Исчезнет возможность теневых расчётов и нелегальных сделок. Легче будет следить за целевым использованием бюджетных средств. К цифровому рублю могут быть привязаны определённые действия. К примеру: товар доставили — оплата прошла без дополнительных телодвижений, подписей и бумажного оборота. Это позволит уменьшить административные издержки, ускорить бизнес-процессы. Создаётся собственная платёжная инфраструктура, которая снижает зависимость от иностранных аналогов. Создание цифрового рубля — это не способ разогнать инфляцию и не эквивалент выпуска денежной массы, а просто некая трансформация системы".
Её прозрачность с одной стороны защитит людей от мошенников, с другой — сделает нашу жизнь менее конфиденциальной, считает Юлия Стародумова. Минусы — в отсутствии процента на остаток в цифровом кошельке, возможности быстрой блокировки денег государством, зависимости пользователей от технической стороны процесса (серверы могут «лечь» из-за сбоя или кибератаки), недоступности для технически неграмотных людей и граждан, которые не могут позволить себе современный смартфон.
Куда потекут деньги.
По мнению специалистов ЦБ, массовое введение цифрового рубля может привести к тому, что средства начнут «перетекать» из банков в цифровые кошельки (прогнозная сумма: от 2 до 4 трлн руб.). Это может ухудшить показатели коммерческих банков, считает Юлия Стародумова.
«Предвидя это, ЦБ разработал компенсационные механизмы для кредитных учреждений. Но я не думаю, что граждане и компании будут очень активно переводить деньги со счетов. Плюс у банков есть инструменты по привлечению клиентов, в числе которых, к примеру, повышение ставок по вкладам. В экономике цифровой рубль, возможно, вызовет повышение конкуренции на финансовом рынке. Банки, боясь, что вкладчики уйдут, станут внедрять новые технологии, предлагать более выгодные условия», — отмечает эксперт.
Какие сроки.
С 1 сентября 2026 года 13 крупнейших системно значимых банков и торговые компании, годовая выручка которых превысила 120 млн рублей, должны будут обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровым рублём. Вторая веха — 1 сентября 2027 года. С этой даты с цифровым рублём должны начать работать банки с универсальной лицензией и их клиенты — торговые компании с годовой выручкой свыше 30 млн рублей. Для всех остальных срок — 1 сентября 2028 г. Обязанность принимать оплату цифровыми рублями не распространится на торговые точки, чья выручка за год меньше 5 млн рублей.
«По итогам пилотного проекта, в котором участвовали 15 банков, открыли около 2,5 тысячи цифровых кошельков, совершили свыше 60 тысяч переводов между физлицами, 13 тысяч платежей за товары и услуги. По бюджету таким образом исполнено свыше 17 тысяч контрактов. Объём операции по сравнению с первым выходом на рынок цифрового рубля вырос больше, чем в десять раз. Темпы пока скромные, но эффект, безусловно, есть. Самое главное, что нужно понять, — процесс не остановить. Это требование времени, к которому следует подготовиться», — считает Юлия Стародумова.
Тотальная слежка?
Нововведение породило множество слухов. В частности, звучали предположения, что цифровой рубль создали для слежки за людьми.
«Такие мифы существуют. Если говорить о “тотальной слежке”, которой пугают противники цифрового рубля, то хочется спросить, почему этот вопрос не возникает в отношении безналичных платежей? Они тоже оставляют свой след. Определённые ведомства уже могут проверять на законных основаниях платежей, если выявляются подозрительные операции. Ничего нового в этой части в отношении цифрового рубля не будет», — резюмировал эксперт.