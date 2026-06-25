Не надо бояться. Что такое цифровой рубль и зачем он нужен

«Цифровой рубль не предназначен для вкладов или кредитов, только для платежей и переводов, — рассказывает специалист. — В то же время у коммерческих банков есть широкая программа депозитов, накопительных счетов и т. д. Зато, говорят в ЦБ, проводить операции с цифровым рублём можно будет даже без интернета. В нынешних реалиях это важно. Также ЦБ гарантирует сохранность цифрового рубля, поскольку в отличие от других банков не может “лопнуть”. Конечно, средства на счетах частных кредитных учреждений застрахованы на сумму до 1,4 млн. Но при отзыве лицензии доступ к деньгам будет ограничен на время его санации (комплекс мер по улучшению финансового положения). Зачем нужен цифровой рубль? ЦБ сформировал официальную позицию, что это, прежде всего, снижение транзакционных издержек (отсутствие тарифов за использование счетов) и отсутствие комиссии за переводы. Расчёты должны стать дешевле как для простых граждан, так и для предпринимателей.