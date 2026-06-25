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На Кубани предложили усилить контроль за киосками и ларьками

В ЗСК обсудят вопрос усиления контроля за киосками и ларьками.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани предложили усилить контроль за киосками и ларьками. Вопрос обсудят на заседании Законодательного собрания региона.

«Нестационарные торговые объекты — это звенья одной цепи в системе оказания услуг, а не функционирующие сами по себе предприятия потребсферы. Соответственно, к ним должны предъявляться такие же требования, как и к объектам, включенным в утвержденную органами местного самоуправления схему размещения НТО», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Ожидается, что соблюдение таких требований повысит качество услуг. В настоящее время потребители в условиях высокой конкуренции все чаще обращают внимание на уровень сервиса, безопасность товаров и отсутствие санитарно-гигиенических нарушений.

«Такой подход к организации современной торговли вполне оправдан, поскольку безопасность приобретаемой людьми продукции и соответствующие условия ее реализации — безусловный приоритет в сфере ритейла», — добавил Юрий Бурлачко.