На Кубани предложили усилить контроль за киосками и ларьками

«Нестационарные торговые объекты — это звенья одной цепи в системе оказания услуг, а не функционирующие сами по себе предприятия потребсферы. Соответственно, к ним должны предъявляться такие же требования, как и к объектам, включенным в утвержденную органами местного самоуправления схему размещения НТО», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.