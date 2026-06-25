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В Перми улицу Куйбышева перекроют на месяц

Ограничения вводятся из-за ремонта трамвайных путей.

Участок по улице Куйбышева будет ограничен из-за за реконструкции трамвайных путей, сообщает Госавтоинспекция Пермского края.

С 25 июня по 31 июля движение от улицы Петропавловской в направлении Ленина будет перекрыто в будние с 22:00 до 6:00, а в выходные круглосуточно.

Тем не менее, движение по улице Куйбышева в направлении от Ленина до Петропавловской сохранится.

Ранее perm.aif.ru сообщал, что ремонт путепровода на Монастырской завершен на 70%.

Напомним, в центре Перми перекроют движение из-за Первенства России по триатлону.