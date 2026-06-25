В Перми улицу Куйбышева перекроют на месяц

Участок по улице Куйбышева будет ограничен из-за за реконструкции трамвайных путей, сообщает Госавтоинспекция Пермского края.
С 25 июня по 31 июля движение от улицы Петропавловской в направлении Ленина будет перекрыто в будние с 22:00 до 6:00, а в выходные круглосуточно.
Тем не менее, движение по улице Куйбышева в направлении от Ленина до Петропавловской сохранится.
Ранее perm.aif.ru сообщал, что ремонт путепровода на Монастырской завершен на 70%.
Напомним, в центре Перми перекроют движение из-за Первенства России по триатлону.