Красноярск с рабочим визитом посещает Леонид Слуцкий

Депутат Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий приехал в Красноярск с рабочим визитом. Слуцкий встретился с жителями местного Академгородка. Они ему сообщили о текущих проблемах, которые связаны с несанкционированными свалками около их домов. По мнению жителей, мешки с мусором никто не вывозит. Люди просто оставляют пакеты около баков и уходят. [caption id= «attachment_369965» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: ЛДПР[/caption] Как сообщил жителям красноярского микрорайона депутат Госдумы, такого быть не должно, так как горожане исправно платят за услуги по вывозу мусора. У нас конкретные предложения, пока мы кардинальное решение не приняли вернуть эту сферу под контроль государства — лицензированные площадки, фото и видеофиксация на каждой площадке. Четкий порядок определения и лицензирования площадок. У нас есть программа действий, будем предлагать сити-менеджерам крупных городов и, возможно, Красноярск станет пилотным крупным городом для реализации, — подчеркнул Леонид Слуцкий. Лидер партии также отметил инициативу ЛДПР — в партии предлагают закрепить обязательство установки камер фото- и видеофиксации на законодательном уровне.