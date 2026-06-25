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Сирены включат несколько раз в центре Воронежа днем 25 июня

На одном из заводов с 14:00 до 14:15 пройдет проверка работоспособности систем оповещения.

Источник: АиФ Воронеж

Сирены включат в центре Воронежа 25 июня, сообщили в областном правительстве.

На одном из заводов с 14:00 до 14:15 пройдет проверка работоспособности систем оповещения после техобслуживания.

«В это время будут включаться сирены несколько раз на короткие промежутки времени. Это плановые технические работы», — пояснили власти.

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