Сирены включат несколько раз в центре Воронежа днем 25 июня

Сирены включат в центре Воронежа 25 июня, сообщили в областном правительстве.
На одном из заводов с 14:00 до 14:15 пройдет проверка работоспособности систем оповещения после техобслуживания.
«В это время будут включаться сирены несколько раз на короткие промежутки времени. Это плановые технические работы», — пояснили власти.
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